Гороскоп на 2023 рік для Раків за картами Таро

Офіційною датою появи карт Таро вважається 1910 рік, хоча історія цих чудових малюнків на папері, які сповненні чудернацьких символів, нараховує кілька сотень років. Ці карти з'явилися у Великій Британії, де їх понад 100 років тому виплекало езотеричне товариство «Золотого світанку». Пропонуємо вам дізнатися більше про те, що ж ймовірно чекає Раків у 2023 році до допомогою гороскопу за картами Таро від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта Таро 2023 року для Раків «Сімка мечів»

Ця карта є своєрідним попередженням для Раків у 2023 році. Вам варто перевірити свої стосунки на міцність - чи не потрапили ви часом у пастку, яка стримує вас по рукам та ногам. Стосунки не мають бути золотою кліткою, а ваш партнер чи партнерка мають підтримувати, а не обмежувати. Стосунки - це на застигання в одній позі, а робота - причому обох людей. А якщо ви відчуваєте себе паралізованими, безпорадними та безсилими у цих стосунках, то це не стосунки.

Знайдіть собі сили звільнитися або взяти ситуацію під контроль. Зіткніться з власними страхами і вцілійте. Нехай ваші комплекси капітулюють. Але зрозуміло, що легко свободу не здобути, за неї варто боротися.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта Таро 2023 року для Раків «Девятка мечів»

2023 рік у сфері роботи і кар'єри для Раків може бути досить тривожним. Не дозволяйте вашим страхам стати реальністю, боріться з ними. Не несіть негатив з роботи додому, адже тоді без нічних кошмарів не обійдеться. Також не дайте відчаю заполонити вас повністю, якщо щось не виходить у вашій кар'єрі, не варто ставитися до цього, мов до кінця світу.

2023 рік може стати для Раків переломним моментом, тому слід бути сконцентрованими та зосередженими. Для когось робота може стати справжнім зіткненням з життям. Не бійтеся у складних ситуаціях просити про допомогу, шукати інші варіанти для розв'язання ситуації. Не соромно чогось не знати у руху кар'єрною драбиною. Сміливо долайте проблеми та виклики, хоча цей шлях може видатися складним.

Прогноз Таро на фінанси

Карта Таро 2023 року для Раків «Туз мечів»

Ця карта свідчить про ясність та прорив. Тому у сфері фінансів у 2023 році варто довіряти своєму розуму, інтуїції, періодам осяяння. Записуйте нові ідеї, що приходять вам у голову. Концентрація допоможе здобути Ракам значні фінанси цьогоріч, тому потрібно бути максимально зібраними докупи.

Ваша сила - у баченні ймовірного розвитку подій у вашій сфері роботи. Скористайтеся цим. Також через фокусування на дрібницях можна побачити істину, тому будьте уважними.

Долайте власне збентеження, непорозуміння та певну ворожість з боку колег. Зайві суперечки на роботі не сприятимуть вашому розвитку. Не руйнуйте того, що ви вже напрацювали і очікуйте на успіх, який ви зробите власними силами.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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