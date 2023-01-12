В Крыму россияне создали две новые частные военные компании – Генштаб

Кандидатам обещают высокое денежное содержание.
Российские оккупанты во временно аннексированном Россией Крыму создали две новые частные военные компании. К ним уже голосили набор наемников.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в вновь созданные так называемые частные военные компании "Щит" и "Русич". Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете "офицеры", — говорится в сводке."
Отмечается, чтобы хоть как-то заинтересовать потенциальных кандидатов, им обещают высокое денежное содержание. Также их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины.
Напомним, в Беларуси готовят аналог боевиков частной военной компании "Вагнер". Охранному предприятию был отдан центр специальной подготовки, где раньше тренировались спецназовцы Беларуси.
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