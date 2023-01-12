Ночная атака на Запорожье: обнаружены обломки вражеской ракеты

Местные власти сообщили, что обошлись без пострадавших и жертв.

В результате ночной ракетной атаки в одном из районов Запорожья повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

В настоящее время объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Также обнаружен обломок вражеской ракеты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 января в Запорожье прогремел взрыв.

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