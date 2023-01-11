У Соледарі тривають важкі бої: у Міноборони розкрили деталі

В Соледарі Бахмутського району Донецької області тривають важкі бої українських воїнів з російськими окупантами.

Про це написала заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у Телеграмі.

За її словами, росіяни зазнають величезних втрат і змушені змінювати своїх окупантів на інших. Їхнє керівництво кинуло на Соледар ще більше вагнерівців, намагаючись повністю захопити місто, але успіхів у них все рівно немає.

"В Соледарі тривають важкі бої. Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", - пише вона.

Ситуація в Донецькій області

Після місяців невдалих спроб взяти Бахмут окупанти атакували Соледар великими силами, але ЗСУ зупинили їхнє просування.

За даними Міноборони, 9 січня після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог провів перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику і розпочав потужний штурм. Там окупанти наступають буквально по трупах своїх же солдатів.

Атакуючи Соледар, окупанти сподіваються обійти і оточити Бахмут, каже військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

З його слів, зараз росіяни накопичують війська біля міста Вугледар. Цей напрямок незабаром може стати новою "больовою точкою" на фронті, каже експерт Роман Світан.

Проте армії РФ не вдасться повністю окупувати Донецьку область, оскільки в агресора обмежені ресурси - мало професійних військових та боєкомплекту, пояснює військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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