Соледар - нова мішень окупантів: що відомо про наступ росіян і бої в місті

Місто Соледар Донецької області стало новою мішенню армії Росії і найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. Після місяців невдалих спроб взяти Бахмут, окупанти атакували Соледар великими силами, зайшли в місто, але ЗСУ зупинили їхнє просування.

В Міністерстві оборони повідомили про запеклі бої за Соледар - ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що ПВК "Вагнер" кинула на штурм Соледара свої найкращі підрозділи - ветеранів з досвідом бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

ТСН.ua зібрав подробиці і коментарі експертів щодо боїв за Соледар і ситуації на Бахмутському напрямку.

Бої за Соледар: що відбувається в місті

Російські окупанти протягом кількох днів під прикриттям різдвяного перемир'я перегрупували війська, вивели ПВК "Вагнер" з-під Бахмута і перекинули практично всю приватну військову компанію на Соледар.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, окупанти під виглядом перемир'я зробили "рокірування" - на місце "вагнерівців" у район Бахмута зайшли російські військові лінійні частини, переважно десантники, які вийшли з правого берега Херсонської області.

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"Нині основний кістяк і більшість ПВК зосередилася на взятті Соледара. Там дуже серйозні йдуть бої. Можна сказати, вся міць російської армії зараз зосереджена в одній точці – район Соледара... Бої йдуть у самому Соледарі. Росіянам вдалося з Бахмутського, з південного сходу від Соледара, зайти в місто, практично дійти до центру в район соляної копальні", - повідомив експерт.

За оцінками Світана, виходячи з динаміки боїв, ЗСУ втримають Соледар, а російські частини будуть "як мінімум зупинені, максимум - відкинуті на початкові позиції".

"Вони зайшли з півдня та південного сходу до Соледара після того, як пройшли Бахмутське. Зараз бої йдуть у самому місті, в основному трохи на схід і на південний схід від центру... З боку Попасної точаться бої, стоїть завдання зі знищення тих військ, які прорвалися до частини Соледара. Бої будуть йти, гадаю, ще кілька днів для того, щоб повністю зачистити Соледар від російських військ та повернути Бахмутське", - зазначив він.

"Вагнеру" не вистачає зеків: під Бахмут йде підкріплення

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не має сил, щоб взяти Соледар під контроль, через серйозні втрати найманців під час спроб захопити Бахмут.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Євгену Пригожину щось прийшло в голову, він поміркував і вирішив, що йому буде набагато вигідніше захопити Соледар і через північ з Соледара охопити і Бахмут. Нібито, це буде якимсь вирішальним моментом для того, щоб мати можливість оточення Бахмута, навіть оперативного. Але він для цього використав велику кількість своїх зеків і цей ресурс витратив під час штурмових дій. Ми бачили, як вони напористо здійснювали штурмові дії, але це було можливо за рахунок того, що вони на позиції ЗСУ закидували велику кількість живого м'яса. Хіба така тактика в перспективі може закінчитись якимсь успіхом? Ні. Вони зараз підійшли до Соледара, знаходяться в межі міста, але ресурсу, щоб повністю взяти місто під свій контроль, в них вже нема, вони його витратили", - заявив Коваленко.

Як зазначив експерт, зараз росіяни відправляють підкріплення на Бахмутський напрямок:

"Під Бахмут відправляються чотири батальйонно-тактичні групи 2-ї загальновійськової армії східного військового округу РФ, а також дві батальйонно-тактичні групи 20-ї МСД. Досить серйозний потенціал - шість батальйонно-тактичних груп. Але саме коефіцієнт корисної дії від цих БТГ у час, коли не вистачає ресурсу зеків Пригожина, буде дуже низький. Вони будуть діяти не як ще якийсь ресурс, а як компенсація втрат, повинні компенсувати досить серйозні втрати "вагнерівців".

Коваленко також розповів, що окупанти намагаються взяти під свій контроль трасу М-03, а також Т-05-04.

"Якщо вони не будуть контролювати ці дві логістичні артерії, ніякої загрози Бахмуту бути не може. Але саме через Соледар можна вийти на трасу М-03. Але поки що окупанти, знаходячись в агломерації Бахмутське-Соледар, не мають контролю над містом і виходу до цих трас", - повідомив він.

Провал окупантів і спроба "зберегти обличчя"

Атака бійців ПВК "Вагнер" на Соледар є спробою "зберегти обличчя" після місяців невдалих спроб захопити Бахмут.

Таку думку висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Бахмут, Соледар - це один напрямок, за яким в останні три місяці точаться важкі бої і зконцентровані основні зусилля зокрема і "вагнерівців", цього незаконного збройного формування. Перекидання підрозділів "Вагнера" і формування саме там ударних груп, концентрація зусиль на Соледарі - це свідчення провалу тактики конкретно по Бахмуту. Спроби атакувати Бахмут в лоб, обійти його з півдня, а це ще місяць тому були цілком конкретні загрози, не реалізувались", - зазначив експерт.

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Тепер, за його словами, "щоб якось зберегти своє обличчя, було прийнято рішення про перекидання своїх головних сил".

"А це не якісь зеки-кримінальники. Там є досвідчені бійці, які попроходили вишколи в гарячих точках по всьому світу. І зараз Пригожин свої бандитські угрупування перекинув на Соледар, який є меншим за Бахмут, і тому вважається більш доступною ціллю", - зазначив Кузан.

Як пояснив експерт, тактика росіян на цьому напрямку не змінилася - "продавити нашу оборону, щоб вийти в тили, перерізати шляхи забезпечення нашого угруповання".

"Але саме перекидання від Бахмута на Соледар - свідчення, до чого звелася широкомасштабна наступальна операція РФ. Спочатку говорили про весь схід, Донбас, потім Донеччина, потім говорили про північ Донецької області, далі все звелося до напрямку Бахмут-Соледар, а тепер бачимо, що вони від Бахмута перекидають і концентруються на Соледарі, щоб хоч якихось результатів досягти і показати своїм кремлівським кураторам", - наголосив він.

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