"Захід не знає, що робити": Огризко про можливий розпад Росії

Країни Заходу побоюються розпаду Росії у випадку її поразки у війні з Україною.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Питання в тому, що на Заході не знають, що робити з Росією, яка програє. Можуть початися неконтрольовані процеси її розпаду. В комбінації з нерозумінням, в чиї руки може потрапити ядерна зброя, це й стримує наших західних партнерів від того, щоб дати нам все, що нам потрібно, щоб швидко розібратися з цією ордою", - пояснив ексміністр.

За його словами, "на Заході чомусь превалює думка, що Росія є такою, якою вона є, це помилка".

"Виникає питання - чому умовні адигейці, волзькі татари чи калмики не мають такого ж права на самовизначення, як іспанці, французи, португальці, поляки чи інші народи, які живуть в окремих країнах? Чому ми вважаємо, що Росія - щось неподільне, раз і назавжди дане? Там живе дуже багато народів, які пригноблені Росією впродовж багатьох століть, і які давно б хотіли отримати омріяну незалежність", - зазначив Огризко.

Нагадаємо, російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що розпад РФ уже розпочався, далі відбуватиметься все за інерцією. Він вважає, що головна небезпека для Росії - втратити Далекий Схід, на який має плани Китай.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що першим процес відділення від РФ може розпочатись у Татарстані, який ще у 90-х роках підтримував незалежність та вихід зі складу Росії.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, що на території теперішньої Росії може утворитись 3-5 нових держав.

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