Путін готує населення Росії до тривалої “війни проти НАТО” - експерт

Щоб виправдати воєнні поразки в Україні, господар Кремля готовий відмовитися від поняття “спеціальна військова операція”.

Президент країни-агресорки Володимир Путін готує населення Росії до того, що їм доведеться вести тривалу війну, але не тільки з Україною, а із “колективним Заходом” та “країнами НАТО”.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua говорив голова комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

За його словами, Путін розуміє, що тема СВО [“спеціальної військової операції”] не спрацювала, і невипадково сам нещодавно у промові використав термін “війна”.

“Він розуміє, що треба готувати російське суспільство за допомогою пропаганди до того, що це буде тривала війна. Тому буде змінюватися пропагандистська риторика”, - вважає Мережко.

В такий спосіб, на думку експерта, президент держави-агресорки намагається виправдати те, що насправді зазнав поразки в Україні.

“Він каже, що ця війна не тільки проти України, а війна проти всього західного, тобто цивілізованого, демократичного світу, і це війна проти НАТО. Інакше він не може пояснити ці поразки населенню своєї країни”, - резюмував він.

Нагадаємо, в Росії муніципальний депутат петербурзького МО "Смольнінське" Микита Юферєв вимагає від Генпрокуратури РФ порушити кримінальну справу проти президента Росії Володимира Путіна за використане у промові слово "війна" в контексті так званої “спеціальної військової операції” в Україні.

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