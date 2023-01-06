Путин готовит население России к длительной "войне против НАТО" — эксперт

Президент страны-агрессора Владимир Путин готовит население России к тому, что им придется вести длительную войну, но не только с Украиной, но и с "коллективным Западом" и "странами НАТО".

Об этом в интервью ТСН.ua говорил глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, Путин понимает, что тема СВО ["специальной военной операции"] не сработала, и не случайно сам недавно в речи использовал термин "война".

“Он понимает, что нужно готовить российское общество посредством пропаганды к тому, что это будет продолжительная война. Поэтому будет меняться пропагандистская риторика”, – считает Мережко.

Таким образом, по мнению эксперта, президент государства-агрессорки пытается оправдать то, что, по сути, потерпел поражение в Украине.

"Он говорит, что эта война не только против Украины, а война против всего западного, то есть цивилизованного, демократического мира, и это война против НАТО. В противном случае он не может объяснить эти поражения населению своей страны”, — резюмировал он.

Напомним, в России муниципальный депутат петербургского МО "Смольнинское" Никита Юферев требует от Генпрокуратуры РФ возбудить уголовное дело против президента России Владимира Путина за использованное в речи слово "война" в контексте так называемой "специальной военной операции" в Украине.

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