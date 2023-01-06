Путин готовит население России к длительной "войне против НАТО" — эксперт

Чтобы оправдать военные поражения в Украине, хозяин Кремля готов отказаться от понятия "специальная военная операция".
Президент страны-агрессора Владимир Путин готовит население России к тому, что им придется вести длительную войну, но не только с Украиной, но и с "коллективным Западом" и "странами НАТО".
Об этом в интервью ТСН.ua говорил глава комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
По его словам, Путин понимает, что тема СВО ["специальной военной операции"] не сработала, и не случайно сам недавно в речи использовал термин "война".
“Он понимает, что нужно готовить российское общество посредством пропаганды к тому, что это будет продолжительная война. Поэтому будет меняться пропагандистская риторика”, – считает Мережко.
Таким образом, по мнению эксперта, президент государства-агрессорки пытается оправдать то, что, по сути, потерпел поражение в Украине.
"Он говорит, что эта война не только против Украины, а война против всего западного, то есть цивилизованного, демократического мира, и это война против НАТО. В противном случае он не может объяснить эти поражения населению своей страны”, — резюмировал он.
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