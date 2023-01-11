Нова "больова точка" на фронті: експерт назвав напрямок, де посиляться бої

Російські окупанти в Донецькій області накопичують війська біля міста Вугледар, цей напрямок незабаром може стати новою "больовою точкою" на фронті.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Одна з основних точок, яка найближчим часом швидше за все буде больовою - це район Вугледару, на південний захід від Донецька. Російські війська накопичуються там, розосереджуються у довколишніх селах. Є рух з-під Маріуполя. Видно рух із Ростова, Таганрога до Маріуполя, і далі у бік Донецька, в район Волновахи, та розосередження по селах", - розповів Світан.

За його словами, окупанти з одного боку готуються до удару ЗСУ з-під Вугледара на Волноваху, а з іншого - готують свій контрудар, "щоб завадити цьому руху чи спробувати вийти на Вугледар, далі піднятися на північ до Курахового, зайти нашим донецьким угрупуванням у тил зі стратегічним завданням виходу на Курахове і далі на Покровськ".

"Таким чином, один зі стратегічних напрямків російських військ - зайти всьому нашому донецькому угрупованню в тил з боку Дніпра, під Донецьк у район Покровська", - додав експерт.

Нагадаємо, "найгарячішим" на фронті залишається Бахмутський напрямок, місто Соледар стало новою мішенню армії Росії і найманців ПВК "Вагнер" після місяців невдалих спроб взяти Бахмут. Окупанти атакували Соледар великими силами, зайшли в місто, але ЗСУ зупинили їхнє просування.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий розповів, що ПВК "Вагнер" кинула на штурм Соледара свої найкращі підрозділи - ветеранів з досвідом бойових дій у Сирії, Лівії та інших гарячих точках.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив, що окупанти, атакуючи Соледар, сподіваються обійти і оточити Бахмут.

"Рух на Соледар – спроба обійти з півночі. Наше соледарське угруповання їх зупинило... Мета росіян - обійти Бахмут, постаратися відрізати з півдня трасу Бахмут-Костянтинівка, яка живить Бахмут, і з півночі спробують відрізати трасу Бахмут-Слов'янськ", - розповів експерт.

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