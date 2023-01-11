До України йде тепло, проте подекуди ще поморозить: прогноз погоди на четвер, 12 січня

У четвер, 12 січня, в Україні буде без опадів. Температура почне підвищуватись завдяки надходженню атлантичного повітря.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом, найближчу та наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя. Проте вже завтра вдень в Україні очікується від 3 морозу до 3 тепла, на заході буде +3...+8 градусів.

Опади можливі лише в Карпатах у вигляді мокрого снігу й на півдні Одеської області – у вигляді дощу.

У Києві 12-го січня опадів не очікується. Найближча ніч ще холодна, -6-8 градусів, 12 січня вдень тепліше – близько 1 морозу.

Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим. Далі в Україні ще теплішатиме.

Нагадаємо, народний синоптик розповів, коли очікувати зміни погоди в Україні.

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