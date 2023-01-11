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В Україні після новорічних свят здорожчали яблука: які ціни

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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В Україні після новорічних свят здорожчали яблука: які ціни

Фото: Pexels

Пропозиція яблука високої якості на ринку є досить обмеженою, а попит навпаки - високий.

Від початку цього року в Україні почали зростати ціни на яблука.

Про це повідомляє платформа EastFruit.

Зазначається, що причиною є активізація попиту на фоні досить обмеженої пропозиції. Так, за словами гравців ринку, якщо перед новорічними святами попит на місцеве яблуко був відносно невисоким, то вже сьогодні покупці практично всіх категорій мають високу зацікавленість у закупівлі цього фрукту.

Також варто зазначити, що через нестабільність на валютному ринку ціна на імпортне яблуко також помітно зросла, що надає додаткову підтримку ціновому зростанню на ці фрукти з місцевих господарств.

Таким чином,  від початку поточного місяця ціна на якісне яблуко в Україні зросла в середньому на 37%. Сьогодні місцеві господарства готові вести відвантаження цих фруктів від 9 до 15 грн/кг залежно від калібру та сорту.

Нагадаємо, що після новорічних свят в Україні поповзли вгору і ціни на цибулю. Так, від початку 2023 року цибуля на українському ринку здорожчала в середньому на 12%.

Раніше в Держстаті повідомили, як змінилися ціни в Україні 2022 року: що здорожчало найбільше, а які товари навпаки впали у ціні.

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Дата публікації
Перегляди
230
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