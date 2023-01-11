Захоплення Соледара росіянами не означатиме оточення Бахмута - ISW

Є лише візуальне підтвердження присутності сил "Вагнера" в центрі Соледара

Якщо росіянам вдасться захопити місто Соледар це не означатиме, що вони змогли оточити Бахмут.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти назначили, що росіяни поки не змоги повністю захопити Соледар, попри заяви окупантів, що місто впало і тепер Бахмут знаходиться в оточені.

"Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК "Вагнер" просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що "вагнерівці" все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору", – йдеться у щоденному звіті інституту.

Станом на 10 січня, відзначили аналітики, є лише візуальне підтвердження присутності сил "Вагнера" в центрі Соледара.

"Однак реальність контролю над територією в Соледарі від кварталу до кварталу незрозуміла через динамічний характер міських боїв", – наголосили аналітики.

"Навіть якщо прийняти за чисту монету російські заяви, захоплення Соледара не означатиме негайне оточення Бахмута. Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським військам встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями комунікацій до Бахмута", – підсумували в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області ситуація – критична. Позиції та будівлі переходять із рук у руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих.

Раніше радник ОП Олексій Арестович повідомив, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомляла про важкі бої за утримання Соледара.

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