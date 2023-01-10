11 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 11 січня, в православному календарі день пам’яті Вифлеємських немовлят. Коли за часів правління царя Ірода у Вифлеємі народився Ісус Христос, Син Божий, то правитель наказав своїм волхвам знайти немовля. Ті пішли, але почули пораду янгола Божого і більше не повернулися в царство, щоб розповісти Іроду, де бачили Спасителя.

Тоді видав цар нове розпорядження — вбити всіх дітей молодше двох років. Всього того дня загинуло близько 14 тисяч немовлят. А самого Ісуса Христа в той же час Бог захистив в Єгипті. За такі страшні діяння цар Ірод був покараний — вразила його тяжка хвороба, від якої він помер за два дні.

На честь загиблих немовлят в народі встановили 11 січня — Страшний вечір.

Церковне свято 11 січня — день пам'яті преподобних Марка, Феофіла та Іоанна

Ці святі одночасно подвизалися в Києво-Печерській лаврі. Марк своїми руками викопав чимало могил для братів та сподвижників, намагався вести благочестиве життя, носив для цього тяжкі вериги і отримав від Господа дар прозорливості.

Іоанн та Феофіл були відомі тим, що жили ніби однією душею та ревно молилися Богу. Одного разу Феофіл відправився в місто і якраз в той же час його брат Іоанн сильно захворів, а потім помер. Коли Феофіл вернувся і побачив, що Марк ховає тіло на тому місці, де була уготована могила для Феофіла. Святий так сильно розсердився, що сказав Іоанну посунутися — і той так і зробив.

Став просити вибачення Феофіл, але у відповідь почув лише пророцтво про те, що скоро і він буде лежати в сирій землі. Таке пророцтво налякало Феофіла. Роздав він все своє майно нужденним і кожного дня лише плакав. Через постійний плач осліп. А незабаром і помер від виснаження. Марк поховав Феофіла поряд з Іоанном.

Прикмети 11 січня

Народні прикмети 11 січня / Фото: Pexels

тепла погода означає, що весна прийде рано;

заметіль і хуртовина — літо буде холодним;

мерехтять на небі зірки до скорих морозів;

сніг падає великими пластівцями — чекайте на потепління.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не гуляти на самоті, особливо, якщо потрібно піти до безлюдного місця. Не варто бажати іншій людині здоров'я, тому що все трапиться навпаки. Краще уникати будь-яких страждань, не затівати суперечок і не вступати в конфлікти.

Що можна робити завтра

Наші предки в Страшний день намагалися запалити вогонь, тому що вірили, що полум'я допомагає захистити будинок від нечистої сили. Також берегли особливо дітей, приділяли їм увагу. Наприклад, розповідали казки, цікаві історії. Віряни обов'язково відвідували храм, щоб помолитися за здоров'я малюків.

Дівчата завжди збиралися разом 11 січня, щоб поворожити. Існувала думка, що всі ворожіння, які були проведені цього дня, точно здійсняться. Все ще триває період Святок, який у наших предків вважався магічним.

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