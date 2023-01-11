Астрологічний прогноз на 11 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна зробити неможливе – головне по-справжньому цього захотіти. Людині до снаги будь-яка – навіть найскладніша – справа, вона може подолати всі перешкоди, які можуть виникнути у неї на шляху.

День символ: орел.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: колір блакитної блакиті, електрик.

Щасливі камені дня: яшма, кришталь.

За якусь частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: велика ймовірність серйозних травм – щоб цього не сталося, не можна займатися екстремальними видами спорту, піднімати важке і навіть просто робити різкі рухи. Не варто напружувати зір — небажано довго працювати за комп'ютером і читати при поганому освітленні.

Харчування дня: можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні.

Стрижка дня: стригтись цього дня небажано.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали та обряди, які використовують чарівну силу мінералів.

Сни дня: сни нинішньої ночі дозволяють проникнути в найдальші – і темні – куточки підсвідомості, що відкривають перед людиною таємниці, які є одкровенням навіть для неї самої.

Табу дня: необхідно уникати спілкування із неадекватними людьми.

Ангел-охоронець дня: Ламас – дарує свободу та незалежність.

Афоризм дня: "Легкі шляхи ведуть до глухого кута" (американський драматург Вілсон Мізнер).

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