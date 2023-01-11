У Херсоні відновлено 84% теплопостачання — ОП

Також у місті вдалось майже повністю відновити подачу води

Після звільнення Херсону до централізованого теплопостачання вдалось під'єднати 84% споживачів.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Кирил Тимошенко.

За його словами, також у місті вдалось майже повністю відновити подачу води, однак ситуація в області залишається важкою.

"Станом на зараз (10 січня – ред.) лише 25% населених пунктів (області – ред.) із водою", – повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вівторок, 10 січня, російські війська обстріляли Херсон. За попередньою інформацією, окупанти застосували ракети С-300.

Зазначимо, що протягом минулої доби окупанти обстріляли 46 разів Херсонську область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

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