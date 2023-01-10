Росіяни вкотре обстріляли Херсон: що відомо (фото)

В області було оголошено повітряну тривогу.

У вівторок, 10 січня, російські війська обстріляли Херсон. За попередньою інформацією, окупанти застосували ракети С-300.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він показав фото "прильтів". Зокрема, у подвір'ї видно велику вирву. Крім того, пошкоджено багатоповерхівку. Зокрема, квартири людей залишилися без вікон.

"Це "озеро" - вирва від вибуху. Приліт був за житловим масивом, жодних військових цілей поблизу. Терористи", - йдеться у повідомленні.

Фото: Юрій Соболевський

До слова, у Херсонській області повітряну тривогу оголосили в 10:31. Вона тривала до 10:58. В Мережі з'явилася інформація про вибухи, а потім і про "прильоти".

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти обстріляли 46 разів Херсонську область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Внаслідок російських обстрілів загинули дві людини ще двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня важкості.

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