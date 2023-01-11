В Херсоне восстановлено 84% теплоснабжения — ОП

Также в городе удалось почти полностью восстановить подачу воды

После увольнения Херсона к централизованному теплоснабжению удалось подключить 84% потребителей.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, также в городе удалось почти полностью восстановить подачу воды, однако ситуация в области остается тяжелой.

"По состоянию на сегодняшний день (10 января – ред.) только 25% населенных пунктов (области – ред.) с водой", – сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 10 января, российские войска обстреляли Херсон. По предварительной информации, кафиры применили ракеты С-300.

Отметим, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 46 раз Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

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