Пакистан направит в Украину 159 контейнеров боеприпасов

В ближайшее время Пакистан планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами, среди которых будут 155 мм снаряды для артиллерии.

Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на собственные источники в Исламабаде.

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В сообщении указывается, что Пакистан направит боеприпасы в польский порт Гданьск, откуда они будут переданы Украине. Кроме 155 мм снарядов для артиллерии Украина получит метательные заряды M4A2, капсулы M82 и взрыватели PDM.

Корабль с боеприпасами должен отправиться в Украину уже во второй половине января. В свою очередь, в Исламабаде рассчитывают, что Украина поможет Пакистану в модернизации вертолетов Ми-17 советского производства.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Германии Бербок с необъявленным визитом приехала в Харьков и пообещала больше оружия.

Кроме того, ранее мы информировали, что Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.

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