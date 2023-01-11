Байден и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины

Страны договорились в дальнейшем поддерживать народ Украины, защищающийся от жестокой агрессии России

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявили, что они готовы и дальше отстаивать общие ценности стран и продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Об этом говорится в заявлении Белого дома по результатам встречи двух лидеров в Мексике.

Также читайте Канада заверила в дальнейшей поддержке Украины: что Трюдо сказал Зеленскому

В сообщении указывается, что лидеры США и Канады обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности с целью противостояния вызовам 21 века. Также страны договорились содействовать коллективной безопасности и процветанию, а также поддерживать международную систему, основанную на правилах.

"Они подтвердили свою преданность отстаивать общие ценности во всем мире, включая поддержку народа Украины, защищаемого от жестокой агрессии России", — говорится в сообщении.

Также президент США поблагодарил премьера Канады за партнерство в предоставлении безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.

Позже президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за приобретение для Украины батареи ЗРК NASAMS.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.