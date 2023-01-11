Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України

Країни домовились надалі підтримувати народ України, який захищається від жорстокої агресії Росії

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявили, що вони готові й надалі відстоювати спільні цінності країн та продовжать підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією.

Про це йдеться у заяві Білого дому за результатами зустрічі двох лідерів у Мексиці.

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У повідомленні вказується, що лідери США та Канади обговорили співпрацю у сфері оборони та безпеки з метою протистояння викликам 21-го століття. Також країни домовились сприяти колективній безпеці та процвітанню, а також підтримувати міжнародну систему, засновану на правилах.

"Вони підтвердили свою відданість відстоювати спільні цінності в усьому світі, включаючи підтримку народу України, який захищається від жорстокої агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Також президент США подякував премʼєру Канади за партнерство у наданні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада придбає у США та передасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони ЗРК NASAMS.

Пізніше президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за придбання для України батареї ЗРК NASAMS.

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