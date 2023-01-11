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Зеленський подякував Трюдо за купівлю батареї NASAMS для України

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Зеленський подякував Трюдо за купівлю батареї NASAMS для України

Фото: commons.wikimedia.org

Зеленський заявив, що це демонструє лідерство канадського прем'єра у відстоюванні демократії та прав людини

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо за придбання для України батареї ЗРК NASAMS.

Про це голова держави написав у себе в Twitter.

Він зазначив, що це демонструє лідерство канадського прем'єра у відстоюванні демократії та прав людини.

"Шановний Джастіне Трюдо, твоє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини знову яскраво доведено. Дякую, що допомагаєте нам захистити наше небо. NASAMS, придбані для нас Канадою, стануть міцним щитом для наших міст і громадян", - підкреслив Президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада придбає у США та передасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони ЗРК NASAMS

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести ЗРК NASAMS.

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Дата публікації
Перегляди
278
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