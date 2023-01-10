Контроль над Соледаром не втрачено – журналіст

"Вагнерівці" зазнають шалених втрат і буквально йдуть по трупах своїх загиблих співслужбовців.

Ситуація у Соледарі складна, але контроль за містом Сили оборони не втратили.

Про це розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

Він нагадав, що штурм "вагнерівців" триває вже десять днів поспіль.

"Пригожин відправив сюди своїх найкращих "фахівців", штурмових груп стало більше, і за першою хвилею зеків-смертників в другій та третій хвилі відтепер на українців кидають найбільш підготовлені сили найманців", – зазначив Цаплієнко.

За його словами, "в цьому пеклі" знищуються основні професійні сили "вагнерівців". Вони зазнають шалених втрат і буквально йдуть по трупах своїх загиблих співслужбовців.

"Їхня присутність в деяких районах міста поки не означає, що вони його контролюють. Головний їхній успіх це встановлення вогневого контролю над основною трасою логістичного забезпечення наших бійців в Соледарі", – каже журналіст.

Цаплієнко пояснив, що навіть втрата українськими силами Соледара, хоч і ускладнить положення захисників Бахмута, але не дасть жодної гарантії, що росіяни і його зможуть взяти.

Жуналіст Юрій Бутусов додав, що у Соледарі "наші війська роблять все можливе, а деякі частини роблять і неможливе". За його словами, з кожним підрозділом у командування ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ в цьому районі є звязок, а це – головне для управління і для взаємодії.

"Не у всіх і не все виходить добре, але про проблеми будемо говорити пізніше. Зараз важливо, що у нас є значні сили, і усі можливості діяти адекватно обстановці", – зазначив Бутусов.

Він наголосив, що російські канали розповсюджують дезінформацію. Насправді ніяких оточень наших військ у Соледарі немає.

Навіщо Пригожину Соледар

На думку Цаплієнка, від захоплення Соледара Пригожин міг би отримати і політичну і бізнесову вигоду.

"Пригожин бачить захоплення Соледара, як власну PR-перемогу, для того, щоб показати, що ПВК "Вагнер" — це єдина російська структура, здатна перемагати українців на полі бою. В разі втрати Путіним влади Пригожин з його іміджем "переможця", якщо він його здобуде, та приватною армією в 50 000 багнетів, стає головним претендентом на крісло "Верховного Правителя Росії", – припускає журналіст.

Крім того Пригожин хоче контролювати соляне і гіпсове родовище.

"Під Соледаром найбільші в світі запаси солі. Пласти потужністю в десятки метрів та довжиною в кілометри. Видобуток не потребує великих вкладень і приносить чималі доходи. А ще навколо Соледара видобувають гіпс, і це також бізнес із великим прибутком. Вкрасти це в України, був би приємний трофей для путінського ресторатора.

Пригожин особисто багато поставив на Соледар. Але наші воїни сумлінно працюють над тим, щоб ресторатор програв", – підсумував Цаплієнко.

Ситуація у Соледарі: останні новини

Раніше радник ОП Олексій Арестович повідомив, що окупанти взяли Соледар у напівохоплення, а трасу Бахмут-Соледар – під вогневий контроль. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомляла про важкі бої за утримання Соледара.

Лише за останню добу по Соледару та околицях міста було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії. Місто фактично знищене.

Російська ПВК "Вагнер" кинула в бій свої найкращі підрозділи - не колишніх зеків, а ветеранів з досвідом війни в Сирії, Лівії та інших гарячих точках.