Росіяни атакують Харків: у місті чутно вибухи

У Харкові пролунали вибухи ввечері 10 січня, влада повідомила про удари з боку російських військ.

Спершу про звуки вибухів у міст і повідомили кореспонденти "Суспільного", а згодом інформацію підтвердив і голова області Олег Синєгубов.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!" – йдеться в заяві очільника ОВА.

Зауважимо, що водночас у російських пабліках повідомили про два "вильоти" з смт Розумне в Бєлгородській області РФ, а також – про начебто два "прильоти" в Харкові.

Нагадаємо, на Харківщині протягом 9 січня окупанти обстріляли мирне населення прикордонних міст і сіл Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Є загиблі та поранені, серед яких дитина.

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