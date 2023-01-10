Россияне атакуют Харьков: попали в склад пиротехники

В Харькове прогремели взрывы вечером 10 января, власти сообщили об ударах со стороны российских войск.

Сначала о звуках взрывов в городе и сообщили корреспонденты "Суспільного", а затем информацию подтвердил и глава области Олег Синегубов.

"Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – говорится в заявлении главы ОВА.

Отметим, что в то же время в российских пабликах сообщили о двух "вылетах" из пгт Разумное в Белгородской области РФ, а также – якобы двух "прилетах" в Харькове.

Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в склад пиротехники, там происходит детонация пиротехнических изделий.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специалисты ГСЧС.

Напомним, в Харьковской области в течение 9 января оккупанты обстреляли мирное население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Есть погибшие и раненые, среди которых ребенок.

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