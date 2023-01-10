Контроль над Соледаром не потерян – журналист

"Вагнеровцы" несут бешеные потери и буквально идут по трупам своих погибших сослуживцев.

Ситуация в Соледаре сложная, но контроль над городом Силы обороны не потеряли.

Об этом рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

Он напомнил, что штурм "вагнеровцев" длится уже десять дней подряд.

"Пригожин отправил сюда своих лучших "специалистов", штурмовых групп стало больше, и после первой волны зэков-смертников во второй и третьей волне на украинцев бросают наиболее подготовленные силы наемников", — отметил Цаплиенко.

По его словам, "в этом аду" уничтожаются основные профессиональные силы "вагнеровцев". Они несут бешеные потери и буквально идут по трупам своих погибших сослуживцев.

"Их присутствие в некоторых районах города пока не означает, что они его контролируют. Главный их успех — установление огневого контроля над основной трассой логистического обеспечения наших бойцов в Соледаре", — говорит журналист.

Цаплиенко объяснил, что даже потеря украинскими силами Соледара, хоть и усложнит положение защитников Бахмута, но не даст никакой гарантии, что россияне и его смогут взять.

Жуналист Юрий Бутусов добавил, что в Соледаре "наши войска делают все возможное, а некоторые части делают и невозможное". По его словам, с каждым подразделением в командование ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ в этом районе есть связь, а это главное для управления и для взаимодействия.

"Не у всех и не все получается хорошо, но о проблемах будем говорить позже. Сейчас важно, что у нас есть значительные силы и все возможности действовать адекватно обстановке", — отметил Бутусов.

Он подчеркнул, что российские каналы распространяют дезинформацию. На самом деле никаких окружений наших войск в Соледаре нет.

Зачем Пригожину Соледар

По мнению Цаплиенко, от захвата Соледара Пригожин мог бы извлечь и политическую и бизнес выгоду.

"Пригожин видит захват Соледара как собственную PR-победу для того, чтобы показать, что ЧВК "Вагнер" — это единственная российская структура, способная побеждать украинцев на поле боя. В случае потери Путиным власти Пригожин с его имиджем "победителя", если он его получит, и частной армией в 50 000 штыков, становится главным претендентом на кресло "Верховного Правителя России", — предполагает журналист.

Кроме того, Пригожин хочет контролировать соляное и гипсовое месторождение.

"Под Соледаром самые большие в мире запасы соли. Пласты мощностью в десятки метров и длиной в километры. Добыча не требует больших вложений и приносит немалые доходы. А еще вокруг Соледара добывают гипс, и это тоже бизнес с большой прибылью. Украсть это у Украины, был приятный трофей для путинского ресторатора.

Пригожин лично многое поставил на Соледар. Но наши воины добросовестно работают над тем, чтобы ресторатор проиграл", – подытожил Цаплиенко.

Ситуация в Соледаре: последние новости

Ранее советник ОП Алексей Арестович сообщил, что оккупанты взяли Соледар в полуохват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль. Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщала о тяжелых боях за содержание Соледара.

Только за последние сутки по Соледару и окрестностям города было нанесено 86 обстрелов разными системами артиллерии. Город фактически уничтожен.

Российская ЧВК "Вагнер" бросила в бой свои лучшие подразделения — не бывших зеков, а ветеранов с опытом войны в Сирии, Ливии и других горячих точках.