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Канада передаст Украине ЗРК NASAMS

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Канада передаст Украине ЗРК NASAMS

Фото: commons.wikimedia.org

Канада приобретет современные системы ПВО в США.

Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.

Об этом сообщили министерка обороны Канады Анита Ананд и глава украинского Минобороны Алексей Резников.

"Это первое безвозмездное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украине. В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов", — отметила глава канадского Минобороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что решение Канады усилит украинскую оборону.

"Сегодня у меня был очень продуктивный разговор с моей близкой подругой Министерством национальной обороны Канады Анитой Ананд. Обсудили очень хорошие будущие новости от Канады, которые значительно усилят нашу обороноспособность", — написал Резников.

Напомним, ранее Украине уже передали современные системы ПВО IRIS-T и NASAMS. Они оказались очень эффективными и почти полностью сбивают ракеты и беспилотники, которыми Россия постоянно атакует Украину.

В начале декабря министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести ЗРК NASAMS.

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Дата публикации
Просмотры
982
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