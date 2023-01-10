Канада передаст Украине ЗРК NASAMS

Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.

Об этом сообщили министерка обороны Канады Анита Ананд и глава украинского Минобороны Алексей Резников.

"Это первое безвозмездное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украине. В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов", — отметила глава канадского Минобороны.

И спуск с украинским защитой Minister @OleksiiReznikov this ranking and heard it directly: air defence systems are Ukraine's top priority. То, что Канада является путешествием на национальном расширенном surface-to-air Missile System (NASAMS) из США к Украину. pic.twitter.com/33bdHmcldb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) 10 января 2023

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что решение Канады усилит украинскую оборону.

"Сегодня у меня был очень продуктивный разговор с моей близкой подругой Министерством национальной обороны Канады Анитой Ананд. Обсудили очень хорошие будущие новости от Канады, которые значительно усилят нашу обороноспособность", — написал Резников.

Напомним, ранее Украине уже передали современные системы ПВО IRIS-T и NASAMS. Они оказались очень эффективными и почти полностью сбивают ракеты и беспилотники, которыми Россия постоянно атакует Украину.

В начале декабря министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести ЗРК NASAMS.

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