Канада передасть Україні ЗРК NASAMS

Канада придбає у США та передасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони ЗРК NASAMS.

Про це повідомили міністерка оборони Канади Аніта Ананд та очільник українського Міноборони Олексій Резніков.

"Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків", – наголосила очільниця канадського Міноборони.

I spoke with Ukrainian Defence Minister @OleksiiReznikov this morning and heard it directly: air defence systems are Ukraine’s top priority. That’s why Canada is purchasing a National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) from the United States to donate to Ukraine. pic.twitter.com/33bdHmcldb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 10, 2023

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що рішення Канади посилить українську оборону.

"Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою Міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Обговорили дуже гарні майбутні новини від Канади, які значно посилять нашу обороноздатність", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше Україні вже передали сучасні системи ППО IRIS-T і NASAMS. Вони виявились дуже ефективними та майже стовідсотково збивають ракети та безпілотники, якими Росія постійно атакує Україну.

На початку грудня міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести ЗРК NASAMS.

Читайте також: