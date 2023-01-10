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Канада передасть Україні ЗРК NASAMS

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Канада передасть Україні ЗРК NASAMS

Фото: commons.wikimedia.org

Канада придбає сучасні системи ППО в США.

Канада придбає у США та передасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони ЗРК NASAMS

Про це повідомили міністерка оборони Канади Аніта Ананд та очільник українського Міноборони Олексій Резніков. 

"Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків", – наголосила очільниця канадського Міноборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що рішення Канади посилить українську оборону. 

"Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою Міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд. Обговорили дуже гарні майбутні новини від Канади, які значно посилять нашу обороноздатність", - написав Резніков. 

Нагадаємо, раніше Україні вже передали сучасні системи ППО IRIS-T і NASAMS. Вони виявились дуже ефективними та майже стовідсотково збивають ракети та безпілотники, якими Росія постійно атакує Україну. 

На початку грудня міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести ЗРК NASAMS.

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Дата публікації
Перегляди
97
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