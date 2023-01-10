Арестович попередив про масований обстріл України та сказав, коли це може статись: "Чекаємо на ракети"

РФ може обстріляти Україну ще цього тижня.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Це може статись 12-15 січня.

Про це він сказав 10 січня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Чекаємо на обстріл крилатими ракетами та іранськими дронами. Якщо охарактеризувати ситуацію – ми в обороні. Але за цей час ми накопичуємо сили, а потім трапляється щось на зразок Харківської чи Херсонської операції", - сказав радник Офісу президента.

Масовані ракетні удари по Україні

Російські терористи від 24 лютого масовано обстрілюють Україну ракетами, знизуючи житлові будинки та інфраструктуру. Від 10 жовтня окупанти завдають масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Метою таких обстрілів є спроби окупантів залишити українців без електрики та тепла під час зими.

Керівник української розвідки Кирило Буданов казав, що в Росії ракет залишилося на два-три масованих удари. Проте експерти наголошують, що ракети в РФ ніколи не закінчаться, оскільки там є їхнє виробництво.

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