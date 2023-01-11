Пакистан направить в Україну 159 контейнерів боєприпасів

Пакистан найближчим часом планує відправити в Україну 159 контейнерів з боєприпасами, серед яких будуть 155 мм снаряди для артилерії.

Про це повідомляє видання The Economic Times із посиланням на власні джерела в Ісламабаді.

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У повідомленні вказується, що Пакистан направить боєприпаси у польский порт Гданськ, звідки вони будуть передані Україні. Крім 155 мм снарядів для артилерії Україна отримає метальні заряди M4A2, капсулі M82 та підривники PDM.

Корабель з боєприпасами має вирушити до України вже у другій половині січня. В свою чергу в Ісламабаді розраховують, що Україна допоможе Пакистану у модернізації вертольотів Мі-17 радянського виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільниця МЗС Німеччини Бербок з неоголошеним візитом приїхала до Харкова та пообіцяла більше зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що Канада придбає у США та передасть Україні сучасну систему протиповітряної оборони ЗРК NASAMS.

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