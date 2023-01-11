Астрологический прогноз на 11 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно совершить невозможное – главное, по-настоящему этого захотеть. Человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, он в состоянии преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть у него на пути.

Символ дня: орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: цвет берлинской лазури, электрик.

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: велика вероятность серьезных травм – чтобы этого не произошло, нельзя заниматься экстремальными видами спорта, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения. Не стоит также напрягать зрение – нежелательно долго работать за компьютером и читать при плохом освещении.

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие волшебную силу минералов.

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые дальние – и темные – уголки подсознания, открывающие перед человеком тайны, которые являются откровением даже для него самого.

Табу дня: необходимо избегать общения с неадекватными людьми.

Ангел-хранитель дня: Ламас – дарит свободу и независимость.

Афоризм дня: "Легкие пути ведут в тупик" (американский драматург Уилсон Мизнер).

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