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Астрологический прогноз на 11 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
8
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 11 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда можно совершить невозможное – главное, по-настоящему этого захотеть. Человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, он в состоянии преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть у него на пути.

Символ дня: орел. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: цвет берлинской лазури, электрик. 

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: велика вероятность серьезных травм – чтобы этого не произошло, нельзя заниматься экстремальными видами спорта, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения. Не стоит также напрягать зрение – нежелательно долго работать за компьютером и читать при плохом освещении. 

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие волшебную силу минералов. 

Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые дальние – и темные – уголки подсознания, открывающие перед человеком тайны, которые являются откровением даже для него самого. 

Табу дня: необходимо избегать общения с неадекватными людьми. 

Ангел-хранитель дня: Ламас – дарит свободу и независимость. 

Афоризм дня: "Легкие пути ведут в тупик" (американский драматург Уилсон Мизнер). 

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Дата публикации
Просмотры
8
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