Астрологический прогноз на 11 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно совершить невозможное – главное, по-настоящему этого захотеть. Человеку по плечу любое – даже самое сложное – дело, он в состоянии преодолеть все препятствия, которые могут возникнуть у него на пути.
Символ дня: орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: цвет берлинской лазури, электрик.
Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: велика вероятность серьезных травм – чтобы этого не произошло, нельзя заниматься экстремальными видами спорта, поднимать тяжести и даже просто делать резкие движения. Не стоит также напрягать зрение – нежелательно долго работать за компьютером и читать при плохом освещении.
Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие волшебную силу минералов.
Сны дня: сны нынешней ночи позволяют проникнуть в самые дальние – и темные – уголки подсознания, открывающие перед человеком тайны, которые являются откровением даже для него самого.
Табу дня: необходимо избегать общения с неадекватными людьми.
Ангел-хранитель дня: Ламас – дарит свободу и независимость.
Афоризм дня: "Легкие пути ведут в тупик" (американский драматург Уилсон Мизнер).
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