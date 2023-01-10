11 января – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 11 января, в православном календаре день памяти Вифлеемских младенцев. Когда во времена правления царя Ирода в Вифлееме родился Иисус Христос, Сын Божий, то правитель приказал своим волхвам найти младенца. Те пошли, но услышали совет ангела Божия и больше не вернулись в царство, чтобы рассказать Ироду, где видели Спасителя.

Тогда выдал царь новое распоряжение — убить всех детей младше двух лет. Всего в тот день погибли около 14 тысяч младенцев. Самого же Иисуса Христа в то же время Бог защитил в Египте. За такие страшные деяния царь Ирод был наказан – поразила его тяжелая болезнь, от которой он умер через два дня.

В честь погибших младенцев в народе установили 11 января — Страшный вечер.

Церковный праздник 11 января – день памяти преподобных Марка, Феофила и Иоанна

Эти святые одновременно подвизались в Киево-Печерской Лавре. Марк своими руками выкопал немало могил для братьев и сподвижников, пытался вести благочестивую жизнь, носил для этого тяжелые вериги и получил от Господа дар прозорливости.

Иоанн и Феофил были известны тем, что жили как одной душой и усердно молились Богу. Однажды Феофил отправился в город и как раз в то же время его брат Иоанн сильно заболел, а затем умер. Когда Феофил вернулся и увидел, что Марк прячет тело на том месте, где была уготована могила Феофила. Святой так сильно разозлился, что сказал Иоанну подвинуться – и тот так и сделал.

Стал извиняться Феофил, но в ответ услышал лишь пророчество о том, что скоро и он будет лежать в сырой земле. Такое пророчество испугало Феофила. Раздал он все свое имущество нуждающимся и каждый день только плакал. Из-за постоянного плача ослеп. А вскоре и умер от истощения. Марк похоронил Феофила рядом с Иоанном.

Приметы 11 января

Народные приметы 11 января / Фото: Pexels

теплая погода означает, что весна придет рано;

метель и метель — лето будет холодным;

мерцают на небе звезды до скорых морозов;

снег падает крупными хлопьями – ждите потепления.

Что завтра нельзя делать

В этот день лучше не гулять в одиночестве, особенно если нужно пойти к безлюдному месту. Не стоит желать другому здоровью, потому что все случится наоборот. Лучше избегать каких-либо страданий, не затевать споров и не вступать в конфликты.

Что можно делать завтра

Наши предки в Страшный день пытались зажечь огонь, потому что верили, что пламя помогает оградить дом от нечистой силы. Также хранили особенно детей, уделяли им внимание. К примеру, рассказывали сказки, интересные истории. Верующие обязательно посещали храм, чтобы помолиться о здоровье малышей.

Девушки всегда собирались вместе 11 января, чтобы погадать. Было мнение, что все гадания, которые были проведены в этот день, точно осуществятся. Все еще длится период Праздник, который у наших предков считался магическим.

Читайте также: