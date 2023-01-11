Захват Соледара россиянами не будет означать окружение Бахмута — ISW

Есть только визуальное подтверждение присутствия сил "Вагнера" в центре Соледара

Если россиянам удастся захватить город Соледар, это не будет означать, что они смогли окружить Бахмут.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты назначили, что россияне пока не смогли полностью захватить Соледар, несмотря на заявления оккупантов, что город упал и теперь Бахмут находится в окружении.

"Несколько российских источников утверждали, что 10 января силы ПИК "Вагнер" продвинулись западнее Соледара. Но Евгений Пригожин опроверг эти заявления, отметив, что "вагнеровцы" все еще ведут борьбу против скоординированного украинского сопротивления", – говорится в ежедневном отчете института.

По состоянию на 10 января, отметили аналитики, только визуальное подтверждение присутствия сил "Вагнера" в центре Соледара.

"Однако реальность контроля над территорией в Соледаре от квартала к кварталу непонятна из-за динамичного характера городских боев", — подчеркнули аналитики.

"Даже если принять за чистую монету российские заявления, захват Соледара не будет означать немедленное оцепление Бахмута. Контроль над Соледаром необязательно позволит российским войскам установить контроль над критически важными украинскими наземными линиями коммуникаций в Бахмут", — подытожили в ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соледаре Донецкой области ситуация – критическая. Позиции и здания переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост числа погибших.

Ранее советник ОП Алексей Арестович сообщил, что оккупанты взяли Соледар в полуохват, а трассу Бахмут-Соледар – под огневой контроль. Заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщала о тяжелых боях за содержание Соледара.

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