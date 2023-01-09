Контрнаступ ЗСУ: експерт пояснив, на якому етапі підготовка

Збройні сили України готують контрнаступ і перебувають на етапі накопичення ресурсів і нової західної зброї.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко під час всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

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"Ні для кого не секрет, що підготовка до контрнаступальних дій іде, мету деокупації української території ніхто не відміняв. Зараз ми на етапі, який передує наступальному або контрнаступальному - це накопичення ресурсів для цього важливого етапу за допомоги наших партнерів, які нам передають зброю", - зазначив Мусієнко.

За його словами, на сьогодні проведення контрнаступального етапу великою мірою залежить "зокрема від швидкості ухвалення рішень і передачі нам зброї від наших партнерів".

"Рішення є, тепер справа за передачею. Більше того, я допускаю, що це не фінальні рішення, "Бредлі" не обмежаться, буде більше бронетехніки і танків. Думаю, що ми після 20 січня, наступного засідання в форматі "Рамштайн", про це почуємо", - додав експерт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Цього року Україна отримає від західних партнерів зброю, яку не вдалося отримати торік.

"Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея Patriot, боєприпаси і багато чого іншого", - зазначив Кулеба.

Голова МЗС також повідомив, що Збройні сили України незабаром можуть отримати німецькі танки Leopard.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у недавньому інтерв'ю британським ЗМІ повідомив, що Силам оборони України потрібно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць, щоб вийти на рубежі 23 лютого.

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