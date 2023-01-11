В Соледаре продолжаются тяжелые бои: в Минобороны раскрыли детали

В Соледаре Бахмутского района Донецкой области продолжаются тяжелые бои украинских воинов с российскими оккупантами.

Об этом написала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в Телеграмме.

По ее словам, россияне несут огромные потери и вынуждены менять своих оккупантов на других. Их руководство бросило на Соледар еще больше вагнеровцев, пытаясь полностью захватить город, но успехов у них все равно нет.

"В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", — пишет она.

Ситуация в Донецкой области

После месяцев неудачных попыток взять Бахмут оккупанты атаковали Соледар большими силами, но ВСУ остановили их продвижение.

По данным Минобороны, 9 января после неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, возобновил потери, опрокинул дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм. Там оккупанты наступают буквально по трупам своих же солдат.

Атакуя Соледар, оккупанты надеются обойти и окружить Бахмут, говорит военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, сейчас россияне накапливают войска у города Угледар. Это направление в скором времени может стать новой "болевой точкой" на фронте, говорит эксперт Роман Свитан.

Однако армии РФ не удастся полностью оккупировать Донецкую область, поскольку у агрессора ограничены ресурсы — мало профессиональных военных и боекомплектов, объясняет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Читайте также: