Петраков официально покинул пост наставника сборной Украины

Украинская ассоциация футбола приостановила сотрудничество с главным тренером национальной сборной Украины по футболу Александром Петраковым.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

"УАФ искренне благодарна Александру Петракову и его тренерскому штабу за высокий профессионализм и незабываемые победы в должности главного тренера национальной команды", – отметили в УАФ.

В свою очередь Петраков поблагодарил за предоставленную возможность возглавить и работать с национальной командой:

"Для меня этот период жизни навсегда останется теплым воспоминанием в сердце. Хочу поблагодарить игроков национальной команды и тренерско-административного штаба за то, что в течение полутора лет мы были единственным целым, сплоченным и вдохновенным идеей защиты интересов Украины на футбольном поле и вне его. Мы стремились достичь самого большого и подарить Украине радость побед в самый тяжелый период новейшей истории государства. Спасибо нашим лучшим в мире болельщикам за то, что горячо и искренне поддерживали и верили в нас! Я остаюсь самым ярым болельщиком сборной Украины! Слава Украине!", – отметил он.

18 августа 2021 года Петраков был назначен и.о. главного тренера сборной Украины. 17 ноября 2021-го был назначен тренером без приставки и.о.

Под руководством Александра Петракова сборная Украины провела 15 матчей (шесть побед, семь ничьих, два поражения, разница забитых и пропущенных мячей 23-13). Однако сборная не смогла квалифицироваться на ЧМ-2022 и не вышла в элиту Лиги наций.

До национальной команды Петраков тренировал юниорские сборные. В частности, в 2019 году стал чемпионом мира со сборной Украины U-20.

Ранее сообщалось, что национальную команду может возглавить Сергей Ребров, тренирующий эмиратский клуб "Аль-Айн".

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