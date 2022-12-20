Бывший тренер "Шахтера" мечтает возглавить сборную Украины

Главный тренер "Лилля" Паулу Фонсека не прочь возглавить национальную сборную Украины.

Об этом специалист сказал в интервью La Voix des Sports, на которое ссылается Le Petit Lillois.

При этом он отметил, что вряд ли в ближайшее время будет тренировать сборную Португалии.

"Честно говоря, я не думаю, что смогу в ближайшее время возглавить Португалию. Я счастлив в "Лилле" и хочу продолжить этот проект. Быть тренером сборной действительно сложно. Это другая работа".

Я не думаю, что сейчас самое время думать об этом. Я не планирую на будущее. Но если бы думал об этом, я однажды стал бы тренером сборной Украины", – сказал Фонсека.

Португалец тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 год. Он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, однажды – Суперкубок.

Читайте также:

"Мы ведем дискуссии": в "Шахтере" ответили, изменит ли Мудрик клубную прописку

Тренер соперника Украины на Евро-2024 решил остаться в должности после провала на ЧМ-2022

"Особый" тренер отказался совмещать работу в "Роме" и сборной Португалии