Часть Хмельницкой области осталась без света: что известно

В пятницу, 13 января, значительная часть Хмельницкой области незапланированно оказалась без света. Ночью и под утро произошло повреждение воздушных линий 10/0,4 кВ.

Об этом сообщили в "Хмельницкоблэнерго".

Отмечается, что причинами аварий на линиях стали гололедица на проводах падения ветвей и деревьев. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Впрочем, погодные условия не улучшаются и усложняют проведение работ.

"В связи с большим количеством отключений возможны погрешности соблюдения графика почасовых отключений. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к ситуации", — англошят в компании.

К слову, свет в Хмельницкой области выключают в две очереди — по графику почасовых отключений. Его можно посмотреть здесь.

Напомним, 13 января в Днепропетровской области будут применять экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, не действуют.

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