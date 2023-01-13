Россия планирует создать двухмиллионную армию – ГУР

По оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать двухмиллионную армию.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Во время первой волны мобилизации в ВС РФ призвано 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных направляют в зону ведения боевых действий в Украине. Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В ВС РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы.

В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся конфигурации в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров. По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.

Что известно о мобилизации в России

Новая волна мобилизации, которую могут объявить в России уже 15 января, не помешает силам обороны проводить наступательные операции на передовой. Об этом 10 января в комментарии "Суспільне" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

По его словам, военно-политическое руководство РФ 15 января может объявить новую волну мобилизации.

За счет призванных в ряды армии граждан, как утверждает Черняк, Кремль хочет осуществить масштабное наступление для оккупации новых украинских территорий. Несмотря на планы дальнейшего захвата регионов, российские оккупанты занимаются возведением фортификационных сооружений на тех направлениях, где они теоретически должны вести штурмовые действия.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в России полным ходом проходит подготовка к новой мобилизации, и ФСБ издала приказ о запрете пересечения границы гражданам, имеющим долги.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что для РФ – не проблема мобилизовать 500 тысяч человек , а то и несколько миллионов. Однако для обеспечения такого количества бойцов не хватит техники, оружия и даже патронов. Не исключено, что мобилизованных бросят в бой прямо с палками или винтовками Мосина.

Шойгу заврался: потери РФ на войне "низкие", но мобилизация продолжается