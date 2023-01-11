В российской Госдуме хотят зачислить в резерв армии всю молодежь

Член Комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что вся российская молодежь должна пройти военную подготовку, чтобы быть в резерве в армии.

Об этом он сказал в интервью российским пропагандистским медиа.

По его словам, у РФ не хватит мобилизационного резерва "для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет".

"В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти – в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять. Военно-учетную специальность имеют 100% молодых людей", – заявил он.

Мол, хотя бы полгода молодежь должна учиться, получить военно-учетную специальность, а затем находиться в мобилизационном резерве "на случай войны".

Напомним, депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Гусев предложил маркировать в фильмах "актеров-изменников" желтыми звездами - специальной плашкой — как у "иноагентов". Мол, необходимо предупреждать зрителей об "актерах-изменниках" перед просмотром фильмов или сериалов.

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