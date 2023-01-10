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В российской Госдуме предлагают маркировать в кино спецтитрами "актеров-предателей"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В российской Госдуме предлагают маркировать в кино спецтитрами "актеров-предателей"

Фото: Associated Press

Мол, "зрители не должны страдать" от их позиции.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев предложил маркировать в фильмах "актеров-изменников" желтыми звездами специальной плашкой — как у "иноагентов".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По словам Гусева, необходимо предупреждать зрителей об "актерах-предателях" перед просмотром фильмов или сериалов.

"Бог шельма метит. По закону перед сценами курения в фильмах зрителя предупреждают о вреде употребления табака. В материалах для СМИ и блогов от иноагентов — ссылка о настоящей их сущности. Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение об измене в титрах визуальных произведений", заявил он.

Гусев назвал таких актеров "изменниками", которые "отреклись от своей страны". Впрочем, гладачи "не должны страдать предательством актера".

"Но знать об этом зрителю должно. Как маркировать предателей, мы разберемся в Госдуме", — заявил депутат.

Напомним, Минюст России из-за позиции Максима Галкина относительно войны в Украине признал его "иноагентом". Юморист отреагировал на это. Так, в шапке профиля своей страницы в Instagram Галкин первым предложением гордо дописал: "признан Минюстом России иноагентом".

Также российскую актрису Татьяну Лазареву объявили иноагентшей в РФ. На это артистка отреагировала на видео, в котором отметила, что она и раньше дружила с адекватными и приличными людьми, но теперь еще и стала их частью.

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Дата публикации
Просмотры
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