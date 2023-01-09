Умер разработчик ракет "Калибр"

Павел Камнев умер на 85 году жизни.

Умер разработчик крылатых ракет "Калибр", научный руководитель российского концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антея" Павел Камнев.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

По данным российских СМИ, 85-летний Павел Камнев скончался в понедельник, 9 января. Причина смерти пока не сообщается.

Павел Камнев – доктор технических наук, профессор. Советский и российский конструктор в сфере ракетостроения, был научным руководителем концерна воздушно-космической обороны РФ "Алмаз-Антей" и председателем совета директоров конструкторского бюро "Новатор". Герой труда Российской Федерации.

Как пишут российские СМП, Камнев является разработчиком ракет "Калибр". В частности, ими россияне обстреливают терроиторию Украины.

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