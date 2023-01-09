Помер розробник ракет "Калібр"

Павло Камнєв помер на 85 році життя.
Помер розробник крилатих ракет "Калібр", науковий керівник російського концерну повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антея" Павло Камнєв.
Про це повідомили у пресслужбі концерну.
За даними російських ЗМІ, 85-річний Павло Камнєв помер у понеділок, 9 січня. Причина смерті наразі не повідомляється.
Павло Камнєв – доктор технічних наук, професор. Радянський і російський конструктор в сфері ракетобудування, Був науковим керівником концерну повітряно-космічної оборони РФ "Алмаз-Антей" і головою ради директорів конструкторського бюро "Новатор". Герой праці Російської Федерації.
Як пишуть російські ЗМП, Камнєв є розробником ракет "Калібр". Зокрема ними росіяни обстрілюють територію України.
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