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Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в Німеччині

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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616
Час на прочитання
1 хв
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Дар'я Петрожицька зізналась, на які кошти живе в Німеччині

Дар'я Петрожицька / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Акторка втратила свій заробіток.

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька, як і більшість українських акторів, від початку повномасштабної війни втратила стабільний заробіток.

Як розповіла знаменитість у своєму Instagram, нині вона не заробляє кошти. Тим більше Дар'я живе у Німеччині, де роботи для української акторки немає, а особливо якщо не знаєш німецької мови.

© instagram.com/petrozhitskaya
Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Петрожицька зізналась, що її забезпечує бойфренд Олексій, з яким вони мешкають разом. Знаменитість пожартувала, що коханий дбає не лише про неї, а й про двох їхніх котів.

© instagram.com/petrozhitskaya
Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Зазначимо, на початку повномасштабної війни Дар'я Петрожицька поїхала до свого коханого до Німеччини. Хоча знаменитість заробітку не має, за кордоном акторка збирає кошти для України. Кожну неділю Дар'я зі своїми однодумцями робить благодійні концерти. Ба більше, коли влітку було тепло, вони співали просто на вулиці та збирали гроші для ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
616
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