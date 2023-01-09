Дарья Петрожицкая призналась, на какие средства живет в Германии

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая, как и большинство украинских актеров, с начала полномасштабной войны потеряла стабильный заработок.

Как рассказала знаменитость в своем Instagram, сейчас она не зарабатывает деньги. Тем более Дарья живет в Германии, где работы для украинской актрисы нет, особенно если не знаешь немецкого языка.

Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Петрожицкая призналась, что ее обеспечивает бойфренд Алексей, с которым они живут вместе. Знаменитость пошутила, что возлюбленный заботится не только о ней, но и о двух их котах.

Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Отметим, в начале полномасштабной войны Дарья Петрожицкая уехала к любиму в Германию. Хотя у знаменитости заработка нет, за границей актриса собирает средства для Украины. Каждое воскресенье Дарья со своими единомышленниками делает благотворительные концерты. Более того, когда летом было тепло, они пели прямо на улице и собирали деньги для ВСУ.

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