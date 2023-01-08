Жена Бруклина Бекхэма показала, как он делает ей маникюр: "Балуйте девушек!"

Модель Никола Пельтц-Бекхэм показала поклонникам, как ее муж Бруклин Бекхэм делает ей красивый маникюр.

Милое видео с сыном Бекхэмов Никола поделилась в сторис в Instagram. В ролике Бруклин попробовал себя в качестве мастера маникюра и бережно приклеивал к натуральным коротким ногтям жены накладные типсы розового цвета.

Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

"Балуйте девушек!", — подписала кадры Никола.

Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Процесс, хотя и стал неожиданным для 23-летнего Бруклина, впрочем, он с улыбкой попытался навести красоту любимой.

Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились в апреле 2022 года после длительных отношений. Влюбленные не стесняются демонстрировать свои чувства на публике и часто делятся романтическими фотографиями вместе. Так, Никола очаровала нежным фото с Бруклином в постели.

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