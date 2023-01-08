У Зеленского объяснили, зачем Ермак пишет ребусами

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что ребусы от Ермака – это еще один из методов коммуникации.

Об этом он сказал в интервью каналу "Рада" в рамках телемарафона.

"Его окружение наверняка ему это подсказало, или он сам выбрал такую тактику. Я всегда разгадываю, о чем идет речь. Он же является моим руководителем. Кстати, это оригинальный подход Андрея Борисовича. Он таким образом оригинально общается с обществом и занимает определенную информационную нишу. Это — уменьшает пустоты, когда используешь определенный элемент общения. Это же одна из проблем информационного общества — очень много места для информации, много площадок. За счет различных инструментов можно увеличить объем доминирования. Ермак увеличил методы, которыми можно что-то донести до общества. Это отличается от того, что делает президент или я. Таким образом, больше людей понимают позицию государства", — пояснил Подоляк.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что свои загадочные зашифрованные сообщения-ребусы в Telegram пишет, чтобы "дать людям позитив и надежду".

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