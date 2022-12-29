Ермак объяснил, зачем публикует ребусы в соцсетях

Ермак признал, что с креативными ребусами ему помогают.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что свои загадочные зашифрованные сообщения-ребусы в Telegram пишет, чтобы "дать людям позитив и надежду".

Об этом Ермак сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Это будет неинтересно, если я просто буду писать. Почему я стал это делать?.. Я думаю, что важно людям давать надежду. Очень важно даже к серьезным вещам относиться с позитивом. Плюс – все мы когда-то были фанатами кроссвордов, ребусов и так далее. Тем более что всегда, когда я это делаю, это связано с приятными новостями и событиями, которые можно анонсировать, которые вызовут у людей только позитив", – объяснил руководитель ОП.

Ермак признал, что с креативными ребусами ему помогают. Также он объяснил, почему часто публикует сообщения ночью, когда большинство украинцев спят. По словам главы ОП, иногда нужно сделать анонс важных событий, привязанных к иностранным партнерам из другого часового пояса.

Отметим, что Андрей Ермак уже стал героем ряда мемей в украинских соцсетях из-за своих ребусов. Пользователи шутят, что ему нужно подарить клавиатуру.

Так, на одно из сообщений в сети "отреагировал" пес Патрон: "Вам таки передали клавиатуру".

Руководитель ОП в ответ опубликовал фото Патрона, на голове которого нарисовали новогоднюю шапку:

"Что это тебе на голове нарисовали? Может настоящего подарить?", — написал Ермак.