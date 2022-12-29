Возможно ли действительно выгнать Россию из Совбеза ООН: Ермак дал ответ

По словам Ермака, для исключения России из Совбеза ООН необходимо единство большинства стран. Украина, в свою очередь, уже работает над этим.

Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Сегодня это стало более реально, чем было тогда, когда об этом начали говорить. Я думаю, что это, опять же, процесс, когда нужно, чтобы не только мы (проявляли инициативу – ред.), не только ближайшие партнеры, а большинство стран", — сказал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что необходимо очень много коммуницировать и понимать, что "от одного слова может зависеть 10-20 стран".

"Очень важно, когда мы что-то ставим за цель, также понимать интересы партнеров", — добавил Ермак.

По его словам, каждый лидер обращает внимание на разные вещи. В частности, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси очень прониклась судьбой депортированных в Россию детей.

"На всех действуют разные вещи. Пелоси, когда мы разговаривали, когда она услышала цифру депортированных детей, которые сегодня незаконно усыновляются россиянами и даже сегодня установить имя многих будет тяжело, она была в шоке. Она 5 раз об этом сказала. Она была очень смелая женщина. Я думаю, что это великий друг Украины", — сказал Ермак.

Напомним, ранее вицеканцлер министерства иностранных дел Эстонии рассказал, что большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу о членстве России в Совете Безопасности ООН, поэтому вопрос об исключении РФ из этого органа пока не перспективен.

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