Зеленский анонсировал хорошие решения, которые дополнительно усилят оборону

Кремль пытается манипулировать дипломатией, но в эти дни мир снова увидел, как цинично лжет Москва.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к дипломатическим мероприятиям, запланированным на следующей неделе, и анонсировал хорошие новости.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в воскресенье, 8 января.

"Ожидаем хорошие новости для нашего государства, хорошие решения, которые дополнительно усилят оборону", — пообещал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что мир в эти дни вновь убедился, что Россия лжет даже тогда, когда сама своими заявлениями привлекает внимание к ситуации на фронте.

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"Российский обстрел Херсона зажигательными боеприпасами сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса – именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы молчании армии. Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру…” — перечислил украинский президент нарушенные Москвой условия объявленного ею так называемого “рождественского перемирия”.

По его словам, ни одна попытка России манипулировать дипломатией и политикой уже никогда не сработает.

“Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из плена, из российской неволи – гарантии восстановления мира. Мы приближаем это”, – заверил президент.

Напомним, оккупационные войска 7 января, несмотря на объявленное диктатором РФ Владимиром Путиным "рождественское перемирие", обстреляли гуманитарную миссию ООН, которая везла помощь в прифронтовый город Орехов Запорожской области.

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