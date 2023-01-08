Зеленский о ситуации на передовой: "В Бахмут и Соледар перебросят дополнительные подразделения"

Президент заверил, что Бахмут и Соледар "держатся, несмотря ни на что".

Ситуация на передовой за первую неделю нового года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои в Луганской и Донецкой областях.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 8 января.

По его словам, Бахмут держится, несмотря ни на что. Хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки наступлений врага.

Соледар тоже держится, "хотя там еще больше разрушений и очень тяжело".

"Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте", – отметил Зеленский.

Президент рассказал, что сегодня командующий направлением, генерал Александр Сырский, объехал войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару. Сырский отметил бойцов наградами за стойкость.

"На месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны. В частности, перебрасывание дополнительных подразделений. И усиление огня по оккупантам. Надо понимать, что все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны, и от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий на фронте", – сказал глава государства.

В завершение он поблагодарил всех украинских защитников и защитниц и подчеркнул, что украинцы обороняют все государство, где бы за него не проходили бои.